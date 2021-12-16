الأمير تشارلز دوق كورنوال يحضر تدريبات البحرية الملكية فى دارتموث

كتب آسر أحمد

شاركت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، عبر موقع إنستجرام، بمجموعة صور للأمير تشارلز دوق كورنوال، أثناء حضوره تدريبات البحرية الملكية في دارتموث، الذي كان يرأسها والده اللورد الأدميرال، حيث نشرت الصفحة الرسمية لكلارنس هاوس، عبر إنستجرام، عدة صور من مشاركة أمير ويلز اليوم فى التدريبات.

وكتبت الصفحة الملكية نقلا عن أمير ويلز: "كان والدي، بصفته اللورد الأدميرال نفسه، فخورًا للغاية، وهنا التقى أبي وأمي لأول مرة في حديقة الكابتن، بينما أجرى جدي، الملك جورج السادس"، لتلعن الصفحة عن لقاء أمير ويلز خلال العرض بأعضاء الكلية قبل تسليم جوائز التخرج لتسعة ضباط متخرجين.

واستقبل الأمير تشارلز، أمير ويلز ولى العهد البريطانى، المغنى وكاتب الأغانى كريج ديفيد فى قلعة وندسور، ومنحه ميدالية MBE الملكية الشرفية، خلال حفل فى قلعة وندسور أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمى للأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال، صورة من التكريم وعلق: "ألف مبروك للمغني وكاتب الأغاني، كريج ديفيد، الذي حصل على MBE لخدمات الموسيقى في وقت سابق اليوم خلال حفل تكريم في قلعة وندسور".



الأمير تشارلز اليوم



الامير تشارلز فى البحرية الملكية



امير ويلز