خبراء فيروسات بلجيكيين يعبرون عن قلقهم نتيجة زيادة إصابات أوميكرون

كتب : أحمد علوى

قال عالم الفيروسات البلجيكى إيمانويل أندريه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أمس الخميس ، فى تعليق له حول الفيروس المتحور اوميكرون، "يمثل حاليًا ما يقرب من 6% من إجمالي الإصابات. في حين تضاعفت هذه النسبة في غضون ثلاثة أيام، حث كانت تلك النسبة قبل أسبوعين 0.3% فقط."

#Omicron update for Belgium



The number of Omicron infections is rising fast.



Currently 6% of positive PCR samples present an SGTF, and 90% of SGTF are confirmed as Omicron (BA.1) by sequencing. pic.twitter.com/qDdwVO8pLL — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) December 16, 2021

وومن جهة اخرى قال عالم الفيروسات مارك فان رانست إنه يتوقع استمرار الزيادة في الحالات ، ومضاعفة النسبة كل يومين أو ثلاثة أيام.

ونقلت شبكة بلجيك 24 ، عن فان رانست ، انه من المحتمل أن يتسبب أوميكرون في زيادة أخرى في الاصابات، والذي كان يتناقص منذ بداية ديسمبر.

وقال،من الصعب التكهن بالوقت الذي سيرفع فيه “أوميكرون” الأرقام اصابات كورونا في بلجيكا، لكن يمكننا أن نرى أنه يحدث بالفعل في المملكة المتحدة.”