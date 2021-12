خبراء فيروسات بلجيكيين يعبرون عن قلقهم نتيجة زيادة إصابات أوميكرون

قال عالم الفيروسات البلجيكى إيمانويل أندريه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أمس الخميس ، فى تعليق له حول الفيروس المتحور اوميكرون، "يمثل حاليًا ما يقرب من 6% من إجمالي الإصابات. في حين تضاعفت هذه النسبة في غضون ثلاثة أيام، حث كانت تلك النسبة قبل أسبوعين 0.3% فقط."

#Omicron update for Belgium



The number of Omicron infections is rising fast.



Currently 6% of positive PCR samples present an SGTF, and 90% of SGTF are confirmed as Omicron (BA.1) by sequencing. pic.twitter.com/qDdwVO8pLL