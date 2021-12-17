اليوم السابع
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خبراء فيروسات بلجيكيين يعبرون عن قلقهم نتيجة زيادة إصابات أوميكرون

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:00 ص
خبراء فيروسات بلجيكيين يعبرون عن قلقهم نتيجة زيادة إصابات أوميكرون اوميكرون
كتب : أحمد علوى

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قال عالم الفيروسات البلجيكى إيمانويل أندريه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أمس الخميس ، فى تعليق له حول الفيروس المتحور اوميكرون، "يمثل حاليًا ما يقرب من 6% من إجمالي الإصابات. في حين تضاعفت هذه النسبة في غضون ثلاثة أيام، حث كانت تلك النسبة قبل أسبوعين 0.3% فقط."

وومن جهة اخرى قال عالم الفيروسات مارك فان رانست إنه يتوقع استمرار الزيادة في الحالات ، ومضاعفة النسبة كل يومين أو ثلاثة أيام.

ونقلت شبكة بلجيك 24 ، عن فان رانست ، انه من المحتمل أن يتسبب أوميكرون في زيادة أخرى في الاصابات، والذي كان يتناقص منذ بداية ديسمبر.

وقال،من الصعب التكهن بالوقت الذي سيرفع فيه “أوميكرون” الأرقام اصابات كورونا في بلجيكا، لكن يمكننا أن نرى أنه يحدث بالفعل في المملكة المتحدة.”


بلجيكا

خبراء فيروسات فى بلجيكا

اوميكرون

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