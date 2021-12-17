حياة كريمة بالأقصر.. اجتماع بإسنا لتنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحى للقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يستكمل رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروعات ومتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اجتماع موسع لعمل محضر تضامنى لتنفيذ خطوط وشبكات الطرد الصرف الصحى لقرى جنوب غرب مدينة إسنا، وذلك لإزالة أى معوقات قد تعوق المشروع أثناء التنفيذ خاصة بأن أعمال الحفر سوف تنفذ على الطريق الزراعى الغربى ( اسنا – السباعية ).

وحضر الاجتماع كل من مسئولى الوحدة المحلية لمركز إسنا، ومسئولى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، ومسئول هيئة الطرق والكباري، ومدير شركة مياة الشرب والصرف الصحى بإسنا، ومدير هندسة رى إسنا ومسئول الشركة المصرية للإتصالات بسنترال إسنا، ومسئولى إدارة التخطيط بالمركز، ومسئول شركة توزيع الكهرباء ومسئولى الشركة المنفذة للأعمال فى القرى.

والجدير بالذكر بان المشروع سوف يخدم 90 الف نمسة بقرى جنوب مدينة اسنا وهم ( ترعة ناصر – كومير- الدقيرة – السريب – جزيرة راجح – العضايمة – المساوية – النمسا – القرايا ) بتكلفة 700 مليون جنيه وهذا المشروع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف والمشروع عبارة عن شبكات انحدار صرف صحى تخدم الأهالى بهذه القرى قطر الشبكة يتراوح ما بين 250 إلى 710 مليمتر بمساحة 10 كيلو متر على الطريق الزراعى الغربى ( اسنا – السباعية).







إجتماع بإسنا لتنفيذ خطوط وشبكات الطرد الصرف الصحي للقري (1)



إجتماع بإسنا لتنفيذ خطوط وشبكات الطرد الصرف الصحي للقري (2)