حادث مروع على طريق أبو سمبل تعرف على التفاصيل.. فيديو

أسوان - صلاح المسن

قدم اليوم السابع بث مباشر لمتابعة تفاصيل حادث طريق أبو سمبل الناجم عن تصادم أتوبيسين، حيث شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم، حادث تصادم أتوبيسين ناحية الكيلو 110مما أسفر عن وقوع إصابات بين المسافرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وخاصة مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى أبو سمبل الدولي، كما هرع المواطنين لتقديم يد العون للمصابين وأسرهم سواء في التبرع بالدم لإنقاذ المصابين أو تقديم الأغذية والبطاطين، ولا يوجد حصر نهائي حتى الآن لأعداد المصابين ودرجة خطورة ونوعية الإصابات.

كان مرفق إسعاف أسوان تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخصا حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالي المصابين.