اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حادث مروع على طريق أبو سمبل تعرف على التفاصيل.. فيديو

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:28 ص
حادث مروع على طريق أبو سمبل تعرف على التفاصيل.. فيديو موقع الحادث
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بث مباشر لمتابعة تفاصيل حادث طريق أبو سمبل الناجم عن تصادم أتوبيسين، حيث شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم، حادث تصادم أتوبيسين ناحية الكيلو 110مما أسفر عن وقوع إصابات بين المسافرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وخاصة مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى أبو سمبل الدولي، كما هرع المواطنين لتقديم يد العون للمصابين وأسرهم سواء في التبرع بالدم لإنقاذ المصابين أو تقديم الأغذية والبطاطين، ولا يوجد حصر نهائي حتى الآن لأعداد المصابين ودرجة خطورة ونوعية الإصابات.

كان مرفق إسعاف أسوان تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخصا حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالي المصابين.

 

 


حادث ابوسمبل

ابوسمبل

تصادم اتوبيسين

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة