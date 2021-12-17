جهاز أكتوبر الجديدة: الانتهاء من تسليم 30 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

كتب أحمد حسن

أكد المهندس وليد عبد الرحمن حجاجى، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تسليم ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى، لحاجزيها، لافتا إلى أن المدينة تتضمن ما يقرب من 75 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وبما يتعلق بمشروع سكن مصر، قال إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4248 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتم تسليم ما يقرب من 50% من إجمالى الوحدات.

وحول مشروع سكن لكل المصريين، قال إنه جارٍ تنفيذ ما يقرب من 900 وحدة سكنية بنظام 75 مترا حجرتين وصالة، بخلاف 2000 وحدة بنظام 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا.

وأضاف أنه تم افتتاح 5 ملاعب رياضية بقطاعات (أ- ب - ج- د) بمنطقة الـ800 فدان، ومنطقة الـ42 عمارة بابنى بيتك 6 بالمدينة، لافتا إلى أنه تخلل الافتتاح تنظيم احتفالية تضمنت تقديم بعض العروض المهارية فى ألعاب الكونغ فو وكرة القدم و الكاراتيه، مشيراً إلى أن افتتاح الملاعب يأتى فى إطار التعاون المثمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، كما توجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على المشروعات.