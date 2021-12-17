"ثقافة القليوبية" تناقش خطورة الزواج المبكر خلال ندوات بقصورها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، بالتعاون مع مدرسة الشهيد خالد المغربي الثانوية بنات، ندوة حول دور المؤسسات الثقافية في مواجهة مشكلة الزواج المبكر، أدارها الشاعر سليمان الزهيري، استهلت بكلمة للشيخ ممدوح صقر من إدارة وعظ الأزهر الشريف بالقليوبية، تحدث فيها عن المفاهيم الدينية الخاطئة في مفهوم الزواج المبكر، وعناية الدين بالصحة العامة وصيانة موارد الدولة من التآكل ودرأ المفيدة المترتب على هذه الظاهرة، ثم تحدث محمود الزهيري حول قانونية الزواج المبكر وخطورته وضرورة تغليظ وسن التشريعات المجرمة له للحد من انتشار الظاهرة خاصة في المناطق الفقيرة، وأضاف إبراهيم عزام مجموعة من الأسباب المؤدية للزواج المبكر من الناحية الثقافية والاقتصادية ودور مؤسسات الدولة وخاصة الثقافية في كبح جماح الظاهرة.

كما عقد بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين، محاضرة لطلاب المدارس بعنوان "المواطنة والتعايش السلمي" ألقتها الشيماء محمود، أوضحت خلالها بشكل مبسط أهمية المواطنة بين جميع أفراد المجتمع حتى يسود الأمن والاستقرار.

وعُرض بقصر ثقافة بنها، فيلم تسجيلي بعنوان "جيش يحمي إرادة شعب" إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ومن إخراج تامر مرتضى، إشراف أبو بكر حسن، إلى جانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها، للتعريف بطرق إنشاء وتأمين حسابات البريد الإلكتروني، لمدرب النادي محمود سعيد، وورشة تعليم التطريز بنادي المرأة تدريب منى محفوظ.

كما استقبل قصر ثقافة بهتيم، زيارة ميدانية لطلاب مدرسة العبور الإبتدائية المشتركة، تم خلالها التعريف بالأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، والمشاركة في إجراء تجربة "الماء موصل جيد للكهرباء" بنادي العلوم إشراف فارس عبد المعطي، وجلسة قراءة تفاعلية بمكتبة الطفل إشراف جمعة عبدالحفيظ،

فيما نظم بيت ثقافة قها، ورشة رسم على الخيش، تدريب ناهد أحمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة إعادة تدوير بمشاركة الأطفال لعمل نتيجة العام الجديد، تنفيذ مروى محمد، وورشة رسم حر للأطفال ببيت ثقافة الخانكة، تدريب أحمد عيد، كما بثت صفحة الفرع الرسمية إلقاء لقصيدة "القدر" للشاعر محمد الصادق جودة، بصوت الطالبة آريج إسلام، مواهب قصر ثقافة الطفل ببنها.

جانب من الورش



خلال الورش بقصور ثقافة القليوبية



دوات عن الزواج المبر



قصور ثقافة القليوبية



ورش تدريبية بقصور ثقافة القليوبية