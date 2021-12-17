تناول هذا المشروب الساخن لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

كتبت مروة هريدى

من المعروف أن نوبات القلب تنخفض بشكل كبير من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي الصحى، وقد ثبت أن أحد المكونات الصحية متوفرة بأحد المشروبات الدافئة اللذيذة لها تأثير إيجابي على صحة القلب، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

تحدث النوبة القلبية، التي تسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، وكلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب، ويعتبر مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للإصابة بالنوبات القلبية، ويمكن أن يساعد تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة أو الكاكاو، بشرط يتم شربها باعتدال، في التقليل من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

في دراسة صغيرة أجريت في جامعة دوسلدورف بألمانيا على 100 شخص من البالغين، تراوحت أعمارهم بين 35 60 عامًا، حللوا خلالها كيف يمكن للشوكولاتة الساخنة أن تؤثر على خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية.

أعطى الباحثون نصف المشاركين مشروبات تحتوي على مركبات الفلافانول من الكاكاو، والنصف الآخر تم إعطاؤهم مشروبًا مشابهًا بدون مركبات الفلافانول، كان المشروب عبارة عن مسحوق بنكهة الفاكهة يحتوي على 450 مجم من مركبات الفلافانول، والتي تم تناولها مرتين يوميًا لمدة شهر.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مشروب الفلافانول كان لديهم انخفاض فى مستويات ضغط الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار وتصلب الشرايين أكثر من المجموعة التى لم تتناول هذا المشروب، ويقول مؤلفو الدراسة إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، بما في ذلك النوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلصت الدراسة إلى أن المواد الموجودة في الكاكاو والفاكهة والشاي يمكن أن تساعد الأشخاص الأصحاء في الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية مع تقدمهم في السن.

لاحظ الباحثون أيضًا أن الأوعية الدموية كانت قادرة على العمل بشكل أفضل خلال لحظات الإجهاد العقلي عندما يحتسي الناس مشروب الكاكاو أو الشوكولاتة الساخنة الغني بالفلافانول، حيث يبدو أن الكاكاو له تأثير إيجابي على الغشاء الرقيق للخلايا المعروفة باسم البطانة التي تبطن القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، تزودنا الفاكهة والخضروات خاصة ذات اللون الأخضر الداكن بمجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف الأخرى ويجب أن تشكل جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن وصحي



نوبة قلبية



الكاكاو يحافظ على صحة القلب