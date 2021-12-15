ما هي العلاقة بين فيروس كورونا والنوبات القلبية؟

كتبت - فاطمة ياسر

تصاعدت حالات الإصابة فيروس كورونا حول العالم، ولا يؤثر المرض الشديد الناتج عن كورنا على صحتك الجسدية فحسب، بل يترك أيضًا تأثيرًا سلبيًا على الحالة العقلية للفرد وكذلك القلب، من المهم تحسين مزاجك وتجنب الإجهاد قدر الإمكان، فى خلال التقرير نتحدث عن حول الصلة بين فيروس كورونا والنوبات القلبية، بحسب موقع "only my health".

قال الدكتور برافين شاندرا ، رئيس أمراض القلب التداخلية والهيكلية بمعهد القلب بالهند: في بعض المرضى لوحظ أنه بسبب فيروس كورونا، تحدث سماكة فى الدم ثم يؤدي إلى حدوث تجلط في الدم، بالنسبة لهؤلاء المرضى المعرضين لخطر كبير ، مثل أمراض القلب ، يعطي الأطباء مميعات للدم لتقليل فرصة الإصابة بنوبة قلبية ، يمكن الوقاية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والاتصال المنتظم بالطبيب.



النوبة القلبية

وأضاف برافين أنه يتعرض الشخص المصاب بمرض الشريان التاجي الحالي لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات متعلقة بالقلب، هؤلاء المرضى يعانون بالفعل من ضعف تدفق الدم إلى القلب وضعف وظائف الأوعية الدموية، إذا كان القلب غير قادر على ضخ الدم إلى خلاياه بسبب فيروس كورونا، يمكن أن تتضرر خلايا القلب ويمكن أن يعاني الشخص من نوبة قلبية.



كريات الدم

وفقًا للأبحاث الحديثة ، هناك بعض العوامل التي تفسر سبب تلف فيروس كورونا للقلب ، مثل الالتهاب والأسباب الكامنة وراء العدوى، لا يؤثر الفيروس بشكل مباشر على نظام القلب والأوعية الدموية ، لكن التأثيرات العامة للعدوى يمكن أن تؤدي إلى أمراض قلبية موجودة مسبقًا.