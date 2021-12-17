تمارين يجب تجنبها إذا كنت تعانى من آلام أسفل الظهر

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تنجم آلام أسفل الظهر عن إجهاد (إصابة) في العضلات أو الأوتار في الظهر، أو في الرباط، وتشمل الأسباب الأخرى التهاب المفاصل والمشاكل الهيكلية وإصابات القرص.

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى رفع غير لائق لبعض الأشياء، وقلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو الكسر، أو التهاب المفاصل، يمكن لألم أسفل الظهر أن يجعل القيام بالأشياء الروتينية أمرًا مزعجًا للغاية.

في البداية ، وفي كثير من الأحيان ، كل ما ستلاحظه هو ألم في أسفل الظهر يزول في الغالب من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي ومسكنات الألم في السيطرة على الألم، غالبًا ما يتحسن الألم مع الراحة والعلاج الطبيعي والأدوية. قد تتطلب بعض الحالات الجراحة، وفقا لتقرير موقع " timesnownews"

تمارين يجب تجنبها في حال ألم الظهر :



تمارين البطن:



هذا النوع من التمارين يضع ضغطًا كبيرًا على أسفل الظهر، ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، "أحد الأسباب هو أن تمرينات الجلوس صعبة على ظهرك - فهي تدفع عمودك الفقري المنحني على الأرض وتعمل على عضلات الفخذ ، وهي العضلات التي تمتد من الفخذين إلى الفقرات القطنية في أسفل الظهر.

عندما تكون عضلات الورك قوية جدًا أو ضيقة جدًا، فإنها تشد الجزء السفلي من العمود الفقري ، مما قد يؤدي إلى عدم الراحة في أسفل الظهر، لذلك، إذا كنت تعاني من آلام الظهر ، فعليك بالتأكيد تجنب هذا التمرين. .

تمرين القرفصاء:



القرفصاء هي تمرين تقوية فعال للغاية، من المؤسف أنه في بعض الأحيان يمكن أن يساهموا في الإصابة، القرفصاء هي واحدة من أبسط الحركات البشرية وتستدعي أكبر عضلات الجسم ، بما في ذلك عضلات المؤخرة وأوتار الركبة والرباعية، يجب تجنب هذا التمرين تمامًا إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر.

شد الساق:



رفع الساق المزدوجة هو تمرين آخر يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، يمكن أن يسبب عدم الراحة في أسفل الظهر ، وبالتالي يجعل ألمك أسوأ.

رفع الأثقال:



ينصح بعدم رفع أي نوع من الأوزان للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.