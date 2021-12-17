تعيين الدكتورة ألاكيجا مبعوثًا للصحة العالمية بمبادرة توفير أدوات كورونا

كتبت أمل علام

عين الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة أيواد ألاكيجا مبعوثًا خاصًا لمنظمة الصحة العالمية بمبادرة "ACT- Accelerator"، لضمان الوصول السريع إلى أدوات كورونا، وهى المبادرة المعنية بالتعاون العالمي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى تشخيصات وعلاجات ولقاحات جديدة لفيروس كورونا.



د الاكيجا

تضم الدكتورة ألاكيجا Alakija إلى رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت Carl Bildt ، المبعوث الخاص الحالي لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى أدوات كورونا ACT-A ، في هذا المنصب.

وبصفتها المبعوثة الخاصة، ستساعد الدكتورة ألاكيجا Alakija فى قيادة الدعوة الجماعية لتوفير أدوات كورونا ACT-Accelerator، وتعبئة الدعم والموارد حتى تتمكن من تحقيق خطتها الإستراتيجية الجديدة والميزانية التي تم إطلاقها في 28 أكتوبر 2021، والتأكد من أن الاستجابة تتميز بالمساءلة والاندماج والتضامن.

وسيدعم الدكتورة ألاكيجا أيضًا قادة ركائز مبادرة ACT-Accelerator الثلاثة "اللقاحات والاختبارات والعلاجات" والتشاور على نطاق واسع حول عمل هذه المجموعة لتوفير أدوات كوروناACT-Accelerator ، وتقديم المشورة للمدير العام ومديري مجموعة ACT-Accelerator وأصحاب المصلحة بشأن القضايا الناشئة، وتمثيل مبادرة ACT-Accelerator في المحافل الوطنية والدولية الرئيسية.

وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، تنضم الدكتورة ألاكيجا Alakija إلى مجموعة ACT-Accelerator المعنية بتوفير أدوات كورونا فى لحظة حرجة في الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، حيث يؤدي ظهور متغيرات جديدة مثيرة للقلق وأهداف التغطية العالمية المفقودة إلى ترك قطاعات كبيرة من سكان العالم غير محصنين وغير مختبرين وغير معالجين.

وقالت المنظمة، تظل الحاجة إلى الوصول العادل إلى اللقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الحماية الشخصية، ذات أهمية حيوية لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء.

وأوضحت أن مبادرة ACT-Accelerator ، هي تحالف لمنظمات الصحة العامة الرائدة، وهي المبادرة العالمية الوحيدة التي تقدم حلاً متكاملاً وشاملاً للإسراع في القضاء على الوباء من خلال التطوير المتسارع والتوزيع العادل للقاحات والاختبارات والعلاجات.

الدكتورة ألاكيجا Alakija طبيب حاصل على درجة الماجستير من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة في الصحة العامة وعلم الأوبئة، هي قائدة وناشطة في مجال الصحة العالمية استخدمت الدبلوماسية للجمع بين شمال العالم وجنوبه معًا في استجابات منسقة للوباء، في دورها السابق كرئيسة منسقي الشؤون الإنسانية لنيجيريا، قادت مؤتمر أوسلو الإنساني لنيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد، حيث عملت مع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف لتعبئة الاستجابات لبعض الأزمات الإنسانية التي لم يتم الاعتراف بها في العالم، أثناء وجودها في فيجي، عملت عن كثب مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتصميم وتنسيق وتنفيذ المسوحات الوطنية للصحة والسلوك عبر منطقة المحيط الهادئ.

في سياق جائحة كورونا، كانت صوتًا رائدًا يدعو إلى إعادة تصور عاجل لكيفية استجابة العالم بشكل أكثر وعيًا لوباء كورونا.

الدكتورة الاكيجا هي أيضًا الرئيس المشارك للتحالف الأفريقي لتوصيل اللقاحات التابع للاتحاد الأفريقي ومؤسس مركز تنسيق الطوارئ في نيجيريا، بناءً على عملها مع أكثر من 100 دولة حول العالم.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تحمل الدكتورة ألاكيجا سجلاً هائلاً في الدعوة إلى الوصول العادل إلى اللقاحات والاختبارات والعلاجات، خاصة في إفريقيا"، "تنضم إلينا في منعطف حرج في المعركة ضد كورونا، حيث يهدد متغير اوميكرون Omicron بمزيد من تقييد الوصول العادل إلى اللقاحات، نحن نتطلع بشدة للعمل معها للدفاع عن التمويل الكامل لمسرع ACT ، ولتلبية الأهداف العالمية للتلقيح والاختبار والعلاج لفيروس كورونا".

من جانبها قال الدكتور ألاكيجا: "هذه اللحظة من الزمن تستدعي تحولًا قويًا وشاملًا وخاضعًا للمساءلة في الطريقة التي تعاملنا بها حتى الآن مع كورونا والدمار الذي تسبب فيه وما زال يلحق بنا، هذه فرصة محورية لحدوث هذا التحول، يجب تحفيز الأصوات الجماعية والطاقة والموارد للمجتمعات والباحثين والعلماء والقطاع الخاص والقيادة السياسية ونشرها بشجاعة لضمان تطعيم العالم وتقوية أنظمتنا الصحية العامة وإعادة تصور التأهب للجائحة، ولكن فقط إذا كانت الحياة في مومباي مهمة بقدر أهمية الحياة في بروكسل، وإذا كانت الحياة في ساو باولو مهمة بقدر أهمية الحياة في جنيف، وإذا كانت الحياة في هراري مهمة بقدر أهمية الحياة في واشنطن العاصمة، أتيت إلى هذا الدور لأخدم ولأكون جزءًا من فريق يضمن أن ثمار عملنا الجماعي تحقق وصولًا ذا مغزى وكرامة في الصحة في هذا الوباء الذي يشعر به كل قرية وبلدة ومدينة."