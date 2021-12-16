الطاقة الذرية بالأردن: لدينا سيكنترون يعمل به 100 مشروع بحثى للدول العربية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، أن الأردن بدأت فى أعمال البحث عن الرمال السوداء مثل التى تقوم به مصر فى رشيد وكفر الشيخ ، مؤكدا أن الأردن بها سيكنترون وهو مسرع إلكتروني ويعمل به حوالى 100 مشروع بحثى للدول العربية.

وأضاف طوقان فى محاضرة عن البرنامج النووي الأردني خلال فعاليات اليوم الخامس للموتمر العربى الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية المصرية بأسوان، أنه تم وضع حجر الأساس للمركز الأردنى للبحوث النووية فى 2010 بالتعاون مع كوريا بقدرة 5 ميجا وات و يمكن رفعه إلى 10 ميجا وات، وسيكون لهذا المركز دور فى بناء وتأهيل العلماء والمهندسين النووين، ومن المقرر أن يستخدم هذا المفاعل فى إنتاج النظائر المشعة تحتاجها مختلف القطاعات الطبية و الزراعية و الصناعية بالأردن.

وأشار طوقان إلى أن الأردن تقوم حاليا بتصدير اليود للعلاج الطبي إلى السعودية، مشيرا إلى أن الأردن وقعت مع روسيا إنشاء محطة طاقة نووية قدرة 1000 ميجاوات، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق الساحل 27 كم فقط لجأت الأردن إلى إنشاء مفاعلات ذات قدرات أقل من 100 ميجاوات و تكلفتها أقل حيث تصل تكلفتها إلى مليار دولار فقط، علاوة على تأهيل موقع بشمال العقبة جديد لإنشاء محطة نووية جديدة.