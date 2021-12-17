تعرف على أول رسالة ماجستير فى المسرح الكنسى بجامعات مصر

كتب: محمد الأحمدى

شهدت كلية الآداب جامعة حلوان مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تقنيات الإخراج فى المسرح الكنسى" المقدمة من الباحث والإعلامى والفنان إيهاب صبحى، وسط حضور الأنبا إبرام مطران الفيوم ومجموعة من الآباء الكهنة بالكنيسة الأرثوذكسية.

وجاءت الدراسة المقدمة كتوثيق لتاريخ المسرح الكنسى خلال 70 عامًا منذ خمسينيات القرن الماضى، حيث أجرى الباحث 15 حوارًا حول موضوع الرسالة من ضمنها حوارات مع قداسة البابا تواضروس الثانى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة التى تعد إيبراشيته – كما جاء بالرسالة – نموذجاً لتطور كبير فى المسرح الكنسى، حيث بدأت مهرجان كنائس شبرا الخيمة المسرحى عام 1986، لتطور بعد ذلك لورش تدريب مسرحى حتى وصلت لإنشاء أكاديمية شبرا الخيمة للفنون والثقافة، وحصل إنتاج طلابها الفنى على جوائز داخل مصر وخارجها مثل الجائزة الكبرى لمهرجان "أيام تطوان المسرحية" بالمغرب على الرغم من أنه مهرجان للمحترفين.

وذكر الفنان إيهاب صبحى الذى يشغل وظيفة فنان ممتاز بالمسرح القومى المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه يمتلك ما يقرب من 40 مسرحية أهمها "العربى الفصيح تأليف لينين الرملى وإخراج الفنان محمد صبحى" ومسرحية لن تسقط القدس بطولة نور الشريف وعفاف راضى وتأليف شريف الشوباشى وإخراج فهمى الخولى" و3 مسرحيات من إخراج سمير العصفورى ومسرحية الناى السحرى إخراج رأفت الدويرى.

وأشار الباحث خلال المناقشة إلى أن المسرح الكنسى انسلخ من القصة الدينية فقط والتى تناقش سيرة قديس أو نص من الكتاب المقدس، إلى موضوعات اجتماعية تناقش مشاكل المجتمع والشباب.

ويخدم الباحث في المسرح الكنسى منذ كان طفلا من عام 1975 وأستمر في هذا الحقل مخرجا ومؤسسا لعدة مهرجانات مسرحية ومقيما للعروض ومحاضرا لمدتى التمثيل والإخراج بأكثر من مهرجان كنسى.