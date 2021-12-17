اليوم السابع
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تجديد حبس مستريحة المنصورة للمرة الثانية 15 يوما بعد جمع 50 مليون جنيه من الأهالى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:40 م
تجديد حبس مستريحة المنصورة للمرة الثانية 15 يوما بعد جمع 50 مليون جنيه من الأهالى حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قررت نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني المحام العام لنيابات جنوب المنصورة، تجديد حبس "م .م.د" مستريحة المنصورة 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات بتعرضهم لعملية نصب وحصول سيدة على أموال منهم بحجة توظيفها في مجال المفروشات مقابل أرباح شهرية كبيرة، وبعد فترة من حصولها على المبالغ المالية اختفت فتقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها ووصل عدد تلك المحاضر إلى 30 محضرا، ووصل إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عنها قرابة الـ50 مليون جنيه.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد سيدة اتهموها بالنصب والاحتيال عليهم، وحصولها على أموال مقابل منهم بحجة الاستثمار مقابل أرباح شهرية و اختفت عقب ذلك، وقد تمكن ضباط المباحث من القاء القبض على السيدة أثناء تواجدها بالقاهرة، و بالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات مباحث الأموال العامة، التي أكدت صحة الواقعة فقررت حبسها على ذمة التحقيقات. فيما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات جديدة ضد السيدة بعد انتشار خبر القبض عليه وتبين أنها حصلت منهم على أموال أيضا بتلك الطريقة ، وجار التحقيق في البلاغات الجديدة والاستماع إلى مقدميها.


الدقهليه

اخبار الحوداث

مستريحة المنصوره

توظيف الأموال

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