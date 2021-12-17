بسبب وجبة بيض وجبنة.. إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة بنى سويف، باشتباه تسمم غذائى، ادعاء تناول وجبة طعام فاسدة "بيض وجبنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، كلا من: حنان خلف محمد 40 سنة، وسيد ذكريا حسين 49 سنة وأبنائه، بسنت 19 سنة، جنة 12 سنة، زهرة 14 سنة، روى 5 سنوات، ندا 16 سنة، وجميعهم مقيمون شارع البشرى بمدينة بنى سويف، مصابين بادعاء اشتباه تسمم غذائى لتناولهم وجبة طعام فاسد جبنة وبيض.

وبالكشف عليهم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى تبين أن الحالة العامة دون المتوسطة، وتم عمل غسيل معدة لهم، وتقديم العلاج اللازم لهم تحت اشراف الدكتور صلاح عمر جدوده مدير المستشفى.