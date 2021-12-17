بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات 15 يناير وتنتهى 3 فبراير 2022

كتب محمد صبحى

حددت الخريطة الزمنية والجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الحالى 2021/2022، يوم 13 يناير من عام 2022 لانتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات.

وكانت انطلقت الدراسة بالعام الجامعى 2021 /2022 يوم 9 أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا وينتهى الفصل الدراسى الأول في 13 يناير 2022.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022

ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022.