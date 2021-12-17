بايدن يحذر من "قراصنة الكريسماس".. وتقرير: 3 اختراقات إلكترونية وقعت فى عطلات

كتبت: نهال أبو السعود

حذر كبار مسئولي الأمن السيبراني في إدارة بايدن قادة الأعمال والشركات من توخي الحذر من الهجمات الإلكترونية خلال موسم عطلات الكريسماس، مشيرين إلى أن المتسللين غالبًا ما يكونون أكثر نشاطًا عندما يقضي الأمريكيون وقتًا بعيدًا عن العمل.

أرسل مدير الإنترنت الوطني كريس إنجليس وآن نيوبيرجر، مستشارة الأمن القومي السيبراني والتكنولوجيا الناشئة، خطابًا إلى المديرين التنفيذيين للشركات وقادة الأعمال يسلطون فيه الضوء على ضرورة توخي الحذر من الهجمات في الأسابيع القليلة المقبلة.

كتب إنجليس ونيوبرجر: "العطلات هي فرصة لقضاء بعض الوقت مع أحبائنا والاستمتاع ببعض الراحة لسوء الحظ، لا يأخذ المهاجمون السيبرانيون عطلة - ويمكن أن يدمروا عطلتنا إذا لم نكن مستعدين ومحميًا".

وقالت صحيفة ذاهيل ان هذا التحذير هو الأحدث من عدة تحذيرات صدرت عن البيت الأبيض قبل العطلات الأخيرة، بما في ذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال وأسبوع عيد الشكر هذا العام، تم وضع التنبيهات بعد سلسلة من الاختراقات الرئيسية في وقت سابق من العام حدثت جميعها خلال عطلات نهاية الأسبوع أو قبلها بقليل.

وتضمنت هذه الهجمات هجوم فدية ضد شركة كولونيال بايبلاين التي عطلت إمدادات الوقود للساحل الشرقي ، والتي حدثت قبل عطلة نهاية الأسبوع بعيد الأم، كما تعرضت شركة إنتاج اللحوم JBS USA لهجوم منفصل خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى ، بينما تعرضت شركة تكنولوجيا المعلومات Kaseya لهجوم فدية، مما قد يضر بما يصل إلى 1500 شركة أخرى ، خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو.

وكتب المسئولون: "من الناحية التاريخية ، شهدنا انتهاكات في الأعياد الوطنية لأن المجرمين يعرفون أن مراكز العمليات الأمنية غالبًا ما تعاني من نقص الموظفين، ما يؤخر اكتشاف الاختراقات بعد العطلات، على الرغم من ذلك ، شهدنا العديد من الأحداث الأخيرة التي تسلط الضوء على المخاطر الاستراتيجية التي نواجهها جميعًا بسبب هشاشة البنية التحتية الرقمية والتهديد الدائم لأولئك الذين قد يستخدمونها لأغراض ضارة."

من أجل منع الهجمات خلال موسم العطلات القادم ، أوصى المسئولان بأن تتخذ المؤسسات خطوات بما في ذلك تصحيح الأنظمة الضعيفة ، وتفويض المصادقة متعددة العوامل على الحسابات الحساسة ، وزيادة تدريب الوعي الإلكتروني للموظفين ، ونسخ البيانات احتياطيًا ، من بين خطوات أخرى.