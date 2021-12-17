بايدن: متحور أوميكرون سيتفشى بوتيرة أسرع بكثير في الولايات المتحدة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن متحور أوميكرون سيتفشى بوتيرة أسرع بكثير في الولايات المتحدة الأمريكيى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر البيت الأبيض فى بيان، الخميس، أن الرئيس جو بايدن وقّع مشروع رفع سقف الديون الأمريكية، ليصبح قانوناً، حائلاً بذلك دون تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية

وأقرّ الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، رفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية بواقع 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون، وأرسل المشروع لبايدن من أجل المصادقة عليه.

يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن زار ولاية كنتاكى فى جنوب شرق الولايات المتحدة للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة غير المسبوقة التى ضربتها وتفقد الأضرار فى بلداتها المنكوبة.