اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع مشروع رفع سقف الدين ليصبح قانوناً

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:34 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع مشروع رفع سقف الدين ليصبح قانوناً جو بايدن
كتب محمد جمال

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ذكر البيت الأبيض فى بيان، الخميس، أن الرئيس جو بايدن وقّع مشروع رفع سقف الديون الأمريكية، ليصبح قانوناً، حائلاً بذلك دون تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية

وأقرّ الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، رفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية بواقع 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون، وأرسل المشروع لبايدن من أجل المصادقة عليه.

يذكرأن، زار الرئيس الأمريكى جو بايدن ولاية كنتاكى فى جنوب شرق الولايات المتحدة للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة غير المسبوقة التى ضربتها وتفقد الأضرار فى بلداتها المنكوبة.

وهبطت الطائرة التى تقل الرئيس، فى قاعدة فورت كامبل العسكرية فى الولاية، حيث من المقرر أن تحلق لاحقا فوق بلدتي مايفيلد وداوسن سبرينغز المدمرتين بنسبة 75%، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقال بايدن في كلمة ألقاها وهو محاط بأضرار العاصفة: "أعتزم أن أفعل كل ما يتطلبه الأمر، طالما أن الأمر يتطلب دعم دولتك والقادة المحليين، وبينما تتعافى وتعيد البناء لأنك ستتعافى وستعيد البناء". "نطاق وحجم هذا الدماء يكاد لا يصدق. هذه الأعاصير التهمت كل شيء في طريقها".

ونشر بايدن عبر "تويتر" صورة من الزيارة التي قام بها، وكتب: "كما قلت اليوم في كنتاكي: نحن جميعا في هذا معا، لا توجد ولايات حمراء أو زرقاء، فقط أمريكيون يساعدون بعضهم البعض في التغلب على الأوقات الصعبة. سوف نشفى. سوف نتعافى. سنعيد البناء وسنفعل ذلك معا. حافظوا على الإيمان وابقوا أقوياء".


جو بايدن

أمريكا

الديون

الولايات المتحدة

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