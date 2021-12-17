انقطاع الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة ساعتين لإجراء الصيانة اليوم

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سيجرى فصل الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة "كفر حجازي"، ذلك اليوم الجمعة الموافق 17/12/2021 من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا، لأعمال الصيانة والنظافة الدورية على المحطة.



وأكدت الشركة، أن المناطق التي سيفصل التيار الكهربائي عنها خلال هذه الفترة "منشية البكري - الغفران - محطة المياه بالمشتل - منطقة الششتاوي محطة الإرسال - خلف منشية البكري - منطقة الشون- سكة زفتى- الجمهورية - مدينة العمال - المدينة الصناعية - منطقة الجراچ - شهداء بدر - أبو دراع - السكة الحديد - بركات - مستشفى الصدر - المنشية الجديدة".



ثانيا خطوط الريف التي ستتأثر بالانقطاع "شبرا بابل - الكمالية - كفر حجازي - العزيزية - ميت حبيب - شبرا ملس - صفط تراب - ريف المصانع - الهياتم - ريف البحر وتوابعهم"، وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.