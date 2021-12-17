انطلاق أعمال مؤتمر عن الشمول الرقمى بـ"تجارة الإسكندرية".. غدا

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية ، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، غدا السبت، أعمال المؤتمر الدولى الحادى عشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا، ويعقد المؤتمر أونلاين تحت عنوان: "الشمول الرقمى Digital Inclusion وتستمر أعماله حتى 20 ديسمبر 2021.

وصرح الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، بأن المؤتمر ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة، ويهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الإتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين، ويعالج المؤتمر عدة محاور من خلال الجلسات المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للشمول الرقمى، الأبعاد التنموية والاجتماعية للشمول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للشمول الرقمى والشمول الرقمى فى القطاعات المختلفة وفيما يخص أصحاب الإعاقة والسيدات.

ويتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسة والأبحاث وورش العمل كما يتضمن جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا لعرض التكنولوجيات الداعمة لذوى الاعاقة خاصة فى العملية التعليمية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الإتصالات والمعلومات.