افتتاح فعاليات المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فاعليات "المعرض الكشفى السنوى لجوالي وجولات جامعة الإسكندرية"، فى دورته الـ41 والذي استمرت فاعلياته بكلية التجارة لمدة 5 أيام بمشاركة فرق جوالة 16 كلية من كليات جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وفى إطار حرص جامعة الإسكندرية، على عودة الأنشطة الطلابية، تدريجياً بعد انقطاع دام لعامين، بسب جائحة كورونا.

وفى كلمته وجه نبيل الشكر لعمداء والوكلاء والطلاب المشاركين في المعرض، وللأدارة العامة لرعاية الشباب، على هذا التنظيم الذى يؤكد على نجاح العمل الجماعي داخل جامعة الإسكندرية، وأشارإلى أن الجامعة لن تدخر جهدآ فى تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها متمنيآ ذيادة الانشطة الطلابية خلال العام، مضيفآ إن الجمهورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية فى مصر تضع امل في الشباب ليكونوا قادة مصر الجديدة.

فيما أكد عبد العظيم على سعادته بعودة النشاط الطلابي من داخل كلية التجارة، بأعتبارها صرح للأنشطة الطلابية المتنوعة، التى طالما مثلت جامعة الإسكندرية فى العديد من الفاعليات، ووجه الشكر لجميع القائمين على إخراج هذا المعرض بالشكل الذى يليق بجامعة الإسكندرية.

وأكد الدكتور سيد الصيفى عميد كلية التجارة أن كلية التجارة يسعدها ويشرفها أن تستضيف المعرض الكشفى بعد انقطاع الانشطة الطلابية بسب أزمة كورونا ليكون شرارة لعودة الأنشطة الطلابية داخل جامعة الإسكندرية.

والجدير بالذكر أنه يتم هذا العام توثيق معروضات كل كلية من خلال فيلم تسجيلي أعده الطلاب عن معروضاتهم.

وشمل المعرض، معروضات فنية، ومعروضات كشفية، ومشغولات يدوية، ومشغولات جلدية، وحفر على النحاس، وأعمال خشبية، ومخبوزات، وأعمال كوريشيه ،ولوح فنية، وسائط تعليمية، ومجسمات أثرية ولوحات إسترشادية، وشارك فى الفاعليات، عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض، وأعضاء فرق الجولة بالجامعة.