اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:22 م
أكرم القصاص
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انتظام الدراسة والامتحانات بجامعة الإسكندرية رغم الأمطار غدا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:42 م
انتظام الدراسة والامتحانات بجامعة الإسكندرية رغم الأمطار غدا الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، استمرار الدراسة والامتحانات غدا السبت طلاب وموظفين ، رغم سوء الطقس وسقوط الأمطار.
 
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة غداً السبت 18 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 
 
وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.
 

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