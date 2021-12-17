"المعجزة": مصر تفوقت على أمريكا والمملكة المتحدة فى إحساس المواطن بالأمن

رامى محيى الدين

عرض فيلم المعجزة كيف نجحت مصر فى منع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية بعد ضبط أكثر من 1500 بؤرة إرهابية وضبط 22 ألف عنصر إرهابى، وكيف استطاعت أن تتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر السلام العالمى وخرجت من ترتيب الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب فى العالم، وتفوقت مصر على دول مثل أمريكا والمملكة المتحدة في إحساس المواكن المصرى بالأمن.

كما عرض الفيلم تصريحات ثيودور إليوت دوتش وهو محام ونائب أمريكى قال خلالها: كانت مصر قوة قتالية مكرسة ضد خلايا داعش في جميع أنحاء البلاد وخاصة في سيناء لا تزال داعش جماعة إرهابية عالمية وفقدانها للأراضى في العراق وسوريا لا يعكس هزيمة الجماعة أبدا، ويعكس تفانى مصر في محاربة هذه المجموعة الإرهابية الخطيرة أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة ونحن في غاية الامتنان لذلك.

وقالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الشرق الأوسط: نحن نعتقد أيضا وندعم أن مصر لديها مخاوف أمنية مشروعة ونعتقد أن المساعدة الأمنية لمصر هى أداة حاسمة في دعم تلك الاحتياجات سواء كان أمن الحدود والأمن البحرى .