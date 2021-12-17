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المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا: لا توصية بمنع سفر 20 عسكريا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:00 ص
المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا: لا توصية بمنع سفر 20 عسكريا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز
روسيا اليوم

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نفى المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم، صحة الأنباء عن توصية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة وضع 20 عسكريا ليبيا على قائمة الممنوعين من السفر للخارج.

وكان تلفزيون 218 الليبي قد ذكر في وقت سابق أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أوصت بمنع 20 عسكريا من السفر لخارج البلاد، بعد مشاركتهم باقتحام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وشهدت العاصمة الليبية ليلة البارحة توترات أمنية تمثلت في دخول قوة عسكرية مجهولة إلى مقرات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، بعد يومين من وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى البلاد، ولقائها عددا من الشخصيات الحكومية للدفع بالعملية السياسية.

وتوجهت ويليامز اليوم الخميس إلى مدينة سرت وسط البلاد، عبر الطريق الساحلي للقاء مسؤولين محليين، إلى جانب وفدي اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وتطرح تطورات الأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد خاصة بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة في مدينة سبها والتوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس التساؤلات عدة حول مصير الانتخابات المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الجاري، في ظل رفض أطراف سياسية لها، وتمسك الشارع الليبي بها.


ستيفانى ويليامز

الامم المتحدة

ليبيا

اخبار ليبيا

طرابلس

سبها

مليشيات

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