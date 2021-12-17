القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1440 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 5 قادرون باختلاف، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3459 شاباً ، وتوفير 295 فرصة عمل ، فضلا عن استخراج 1426 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 2 مليون و 503 ألف جنيه ، منحة المولد النبوى الشريف لـ 4786 عاملاً ، وصرف 40 ألفاً و544 جنيه للرعاية الصحية لـ 190 عامل من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 32 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً ،وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 156 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.