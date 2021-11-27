القومية للتأمين الاجتماعى: معاش ثابت للعمالة غير المنتظمة.. التفاصيل

كتب أيمن رمضان

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، إن الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية ويصل في عام 2025 ، إلى 1500 جنيه، وتابع: "أقل حد للمعاش في مصر في 2025 سيكون 1500 جنيه و2027 سيكون أقل معاش 2070 جنيها".

وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إصلاح منظومة التأمين بدأت الدولة في تنفيذها منذ صدور القانون رقم 148.

وأكد "عوض"، أنه وفق قانون التأمينات فإن العمالة غير المنتظمة سيكون لها معاش ثابت عند استحقاقه، وتابع: "العامل يشترك شهرياً بـ108 جنيهات ، وحصة صاحب العمل سيتم دفعها من قبل الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيها".