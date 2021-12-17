اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:31 ص
أكرم القصاص
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العثور على رجل مجهول الهوية فى حالة إعياء شديدة بجوار مستشفى الشلاتين

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:16 ص
العثور على رجل مجهول الهوية فى حالة إعياء شديدة بجوار مستشفى الشلاتين سيارة اسعاف - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الشلاتين علي رجل مجهول الهوية في حالة إعياء شديدة بجوار مستشفي الشلاتين المركزي جنوب البحر الاحمر، تم نقله للمستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

ورد بلاغ الاجهزة الامنية بمدينة الشلاتين بالعثور علي رجل مجهول الهوية بجوار سور مستشفي الشلاتين المركزي وتبين من التحريات الاولية ان مجموعة من الشباب قاموا بالقاء بجوار سور المستشفي وفروا هاربين.
 
وكشف مصدر امني بالشلاتين ان الرجل الذي تم القاءه بجوار المستشفي تبين ان وقع له حادث سير من احدي السيارات وقامت السيارة التي صدمته بنقله بالقرب من مستشفي الشلاتين لعلاجه وفروا هاربين.
 
كما تبين ان الرجل من محافظة سوهاج وحاري تقديم العلاج له داخل المستشفي حيث تم احتجازه في غرفة العناية المركزة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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