شمس اسكندرية غير كل الشموس ..وبحرها يرد الروح.. لايف وصور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول حالة الطقس بالإسكندرية اليوم، حيث شهدت المحافظة سطوع الشمس، وتراجع فى شدة الرياح مع توقف هطول الأمطار، وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و13 درجة فى الصغرى.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على أن الوضع مستقر بجميع الأحياء وان هناك سيولة مرورية فى معظم مناطق المحافظة، وأن الأمطار مالت إلى الغزارة من بعد العصر اليوم ورغم ذلك هناك سيولة مرورية على مستوى العشر أحياء، وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحى والأحياء فى بعض المناطق البسيطة التى لم تتسبب فى أى إعاقة مرورية.

وأشار إلى أن قرار إجازة المدارس صعب ولكنه يأتى وفق قواعد محددة وحرصاً على طلاب المدارس، وتقدم بالشكر إلى العاملين بشركة صرف صحى الإسكندرية وأشاد بمجهودهم ومجهود رجال الحى ونهضة مصر لرفع القمامة.



الطقس الأن



الطقس فى الإسكندرية



الطقس



حالة الطقس الأن



حالة الطقس فى الإسكندرية



حالة الطقس



طقس الإسكندرية



