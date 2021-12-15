التأمين الصحى الشامل.. غرف ملكية بمواصفات أوروبية فى مستشفى الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى جولة داخل مستشفى الكرنك الدولى بكورنيش النيل بالأقصر برفقة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، بدء تطبيق منظومة الخدمات الفندقية لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل للمصريين والأجانب المترددين أو المستضافين بالأقسام الداخلية داخل مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.





ويقول الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، إنه يتم ذلك عن طريق تقديم خدمات فندقية متعددة بداية من خدمات الغرف والوجبات الصحية الساخنة والمتميزة، بالإضافة إلى إتاحة الأجنحة الذهبية والملكية لتقديم أعلى مستوى من الضيافة وفقاً لمعايير الفندقة العالمية مجاناً، طبقاً لنظام المشتركين فى مظلة التأمين الصحى الشامل لمحافظة الأقصر.



وأضاف الدكتور خلف عمر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم نقل الحالات بقرار إحالة من هيئة الرعاية الصحية لدخول المستشفى للحصول على الخدمات بالمجان على نفقة الهيئة، وذلك برعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتوجد أجنحة ذهبية وملكية بمقابل مادى فى الليلة لخدمة فندقية لمن يريد.



وفى نفس السياق كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفاصيل برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، والذي أدخلته الهيئة ضمن برامجها مواصلة منها لما حققته خلال العامين الماضيين من ريادة للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، موضحاً أن برنامج الخدمات الفندقية لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر تضمن إنشاء عدة أدوار فندقية بالمستشفيات تشمل تخصيص 14 جناحا ملكيا و43 جناحا ذهبيا و58 غرفة فردي مميز للإقامة الداخلية للمرضى بالمستشفيات التابعة للهيئة في الأقصر، والتي تضم (الكرنك الدولي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي)، وذلك علاوة على الخدمات الفندقية الأخرى من معاملة ولباقة مقدمي الخدمة والتغذية والنظافة والاهتمام بالفرش والأثاث وغيرها من وسائل تأمين راحة المريض على المستويات كافة.



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