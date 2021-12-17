الرئيس السيسى لـ"أب" يستقل دراجة نارية مع أفراد أسرته: "مش خايف عليهم" (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

وفي مصر القديمة، تبادل الرئيس السيسي، التحية مع أسرة تستقل دراجة نارية، مكونة من أربع أفراد، وحاور الرئيس الأسرة وقال للأب: "انت مش خايف عليهم كدة، انت ساكن فين، ليرد رب الأسرة، قائلا "من العمرانية ياريس".

وسأل الرئيس السيسي رب الأسرة عن احتياجاته، كما سأل الأولاد عن أسمائهم ودراستهم والتقط الصور التذكارية مع الأطفال.

وعلى هامش الجولة، قامت سيدة أخرى بمصافحة الرئيس السيسي، والدعاء لها ربنا يخليك ويديك الصحة ويباركلك.