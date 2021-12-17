"الدهب ليه بريقه".. اعترافات خادمة سرقت مسنة بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

اعترفت خادمة بسرقة مجوهرات وساعات من شقة سيدة مسنة كانت تعمل لديها في مدينة نصر، حيث وسوس لها الشيطان مغافلة صاحبة الشقة والاستيلاء على المسروقات.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها :" الدهب ليه بريقه"، فسرقته وتوجهت به لشقيقتي في الإسماعيلية للاختباء لديها، لكن الشرطة حضرت وضبطتني".

وكشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة ..وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة ..وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار ، وإتـهـم (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) كانت تعمل لديه بمسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة ، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان إختبائها طرف (شقيقتها ، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه ، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقلويبية)، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة .