وأضاف جروشكو - في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام روسية - "أن الحلف لم يقدم أي مبادرات ملموسة وجادة لاستئناف عمل مجلس روسيا - الناتو"، مؤكدا أن بلاده لم تتسلم أي مقترحات جادة ملموسة من حلف شمال الأطلسي، حيث ظلت جميع مقترحات روسيا السابقة بشأن خفض التصعيد دون إجابة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق على ضرورة بدء مفاوضات على الفور؛ بهدف التوصل إلى اتفاقيات قانونية دولية واضحة تستبعد أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر الأسلحة، التي تهدد بلاده في الدول المجاورة ولا سيما في أوكرانيا.