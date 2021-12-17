اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بلادنا لن تناقش الاقتراح الأمني الروسي بدون الحلفاء الأوروبيين

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:21 م
البيت الأبيض: بلادنا لن تناقش الاقتراح الأمني الروسي بدون الحلفاء الأوروبيين السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلعت على مقترحات روسيا التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا بشأن الأمن الأوروبي، لكنها لن تجري أي محادثات بشأن هذه الأفكار حتى تتشاور مع حلفائها الأوروبيين.

وقالت بساكي - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "لقد رأينا المقترحات الروسية، ونناقشها مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، وسأشير إلى أنه لن تكون هناك محادثات بشأن الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".

واقترحت روسيا في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، الاتفاق على مبدأ استحالة نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل هذا النوع من الحروب.

 


البيت الأبيض

الحلفاء الأوروبيين

اوروبا

امريكا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسرار جديدة وتفاصيل مثيرة فى تحقيقات اقتحام الكونجرس.. "لجنة النواب" تواجه مدير موظفى ترامب بـ"تهمة جنائية".. وبانون ينضم للقائمة.. و"البيت الأبيض" يدخل على خط الأزمة ويتهم مذيعى "فوكس نيوز" بترويج الأكاذيب

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 ص

الصحف العالمية اليوم: لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس توجه "تهمة جنائية" لمدير موظفى البيت الأبيض فى عهد ترامب.. إدارة جديدة بـ"الخارجية الأمريكية" لمكافحة الإسلاموفوبيا.. وحزب "المحافظين" يتمرد ضد بوريس جونسون

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:07 م

"نشروا الأكاذيب".. تعليق صادم من البيت الأبيض ضد مذيعى قناة أمريكية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:04 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة