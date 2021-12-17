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الأوقاف تفتتح اليوم 23 مسجدا بينها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 23 مسجدا بينها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 23 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مساجد، منها 348 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و55 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. محمد قاسم – اسمو العروس- مركز دير مواس
2. الطممة – بندر دير مواس
3. نازلى حليم – البرنس – الجرنوس – بنى مزار
4. الهادى – زاوية حاتم – بنى عبيد – أبو قرقاص
5. الفتح الإسلامى – عزبة كتكوت – دير مواس
6. عقبة بن نافع – الحجز القديم – منشية الدهب البحرية- المنيا
7. نور الإسلام – بنى موسى – بنى عبيد – أبو قرقاص
8. الأحمدى – عزبة الصبحة – بوجا – سمالوط

مديرية أوقاف أسيوط

9. عمر بن الخطاب – جزيرة بنى مر – مركز الفتح
10. المغربى – مركز ابنوب
11. الهدى والنور – قرية دوينة مركز أبو تيج
12. المدينة المنورة – قرية عرب الأطاولة – مركز الفتح
13. الفلاح – قرية أولاد رايق - مركز أسيوط

مديرية أوقاف القليوبية

14. الرحمن الرحيم – عزبة أبو خربوش - شبلنجة – بنها ثان
15. الزهراء – طحلة – بنها أول
16. الغربى – كفر فرسيس - بنها ثان
17. الرحمة – عرب إسماعيل – جزيرة بلي- بنها ثان
مديرية أوقاف المنوفية
18. عمر عبد المجيد – فريده أبو عوالي- مركز أشمون
19. الصفا – كفر عون – مركز أشمون

مديرية أوقاف الشرقية

20. الحسامنة ناحية الصوينى – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف الوادى الجديد
21. الحاجر – قرية تنيدة – مركز بلاط
مديرية أوقاف مطروح
22. القبلتين - سملا - ك 13 شرق مطروح
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الأقصر

1. الصن – أرمنت الحيط - أرمنت 

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