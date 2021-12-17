الأوقاف تفتتح اليوم 23 مسجدا بينها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 23 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مساجد، منها 348 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و55 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. محمد قاسم – اسمو العروس- مركز دير مواس

2. الطممة – بندر دير مواس

3. نازلى حليم – البرنس – الجرنوس – بنى مزار

4. الهادى – زاوية حاتم – بنى عبيد – أبو قرقاص

5. الفتح الإسلامى – عزبة كتكوت – دير مواس

6. عقبة بن نافع – الحجز القديم – منشية الدهب البحرية- المنيا

7. نور الإسلام – بنى موسى – بنى عبيد – أبو قرقاص

8. الأحمدى – عزبة الصبحة – بوجا – سمالوط

مديرية أوقاف أسيوط

9. عمر بن الخطاب – جزيرة بنى مر – مركز الفتح

10. المغربى – مركز ابنوب

11. الهدى والنور – قرية دوينة مركز أبو تيج

12. المدينة المنورة – قرية عرب الأطاولة – مركز الفتح

13. الفلاح – قرية أولاد رايق - مركز أسيوط

مديرية أوقاف القليوبية

14. الرحمن الرحيم – عزبة أبو خربوش - شبلنجة – بنها ثان

15. الزهراء – طحلة – بنها أول

16. الغربى – كفر فرسيس - بنها ثان

17. الرحمة – عرب إسماعيل – جزيرة بلي- بنها ثان

مديرية أوقاف المنوفية

18. عمر عبد المجيد – فريده أبو عوالي- مركز أشمون

19. الصفا – كفر عون – مركز أشمون

مديرية أوقاف الشرقية

20. الحسامنة ناحية الصوينى – مركز ديرب نجم

مديرية أوقاف الوادى الجديد

21. الحاجر – قرية تنيدة – مركز بلاط

مديرية أوقاف مطروح

22. القبلتين - سملا - ك 13 شرق مطروح

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الأقصر

1. الصن – أرمنت الحيط - أرمنت