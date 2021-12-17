اختيار أستاذة بجامعة حلوان عضوا بلجنة أخلاقيات السياحة فى الأمم المتحدة

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان، أنه تم اختيار الدكتورة ميادة بلال الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى بوزارة التعليم العالى لعضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة للدورة الرابعة والعشرين 2021، اعتبارا من ديسمبر 2021 وحتى 2025.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن مصر خاضت المنافسة بين 156 دولة، ترشح وزارة السياحة عن كل دوله ثلاثة مرشحين، لاختيار 4 أعضاء أساسيين وثلاثة احتياطيين على مستوى العالم للانضمام للتشكيل الحالي للجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة عن الدورى الرابعة والعشرين 2021 وحتى الدورة السادسة والعشرين 2025، وقد عقدت السكرتارية العامة لمنظة السياحة العالمية اجتماعا بمقرها بمدريد لاختيار تشكيل اللجنة من بين المرشحين، حيث فازت الدكتور ميادة بلال بمقعد عضوية اللجنة الأساسى.

جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة ومقرها مدريد تعد من أحد أهم اللجان التابعة للأمم والتي تتمتع باستقلالية خاصة. وتتمثل مهام اللجنة فى متابعة، وتقييم تنفيذ الميثاق الاخلاقى العالمى للسياحة، ونشر الممارسات الخاصة به على المستوى الدولى بما يعزز التطبيق الفعال لمؤشرات القيم الحاكمة لأخلاقيات السياحة.

ومن جانبه هنأ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الدكتورة ميادة بلال علي هذا التمثيل المشرف لمصر، مؤكداً أن الجامعة تضم كوادر علمية متميزة كل في مجاله وهم سفراء لمصر وجامعة حلوان في كافة المحافل التي يتواجدون بها، مشيرًا إلي كونهم خبرات علمية وعملية مبدعة.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال، أن عضويتها فى اللجنة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لأخلاقيات السياحة سوف تسهم فى تعزيز الدور المصرى الرائد فى تفعيل الميثاق الأخلاقى العالمى للسياحة الدولية بما يضمن خدمة المجتمع الدولى من خلال القضايا المعنية بقطاع السياحة.