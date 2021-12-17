احذر.. الإفراط بتناول مشروب عرق السوس يسبب ارتفاع ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، لذلك من الضروري الحفاظ على مستوياته تحت السيطرة، حيث تشير دراسة حالة مقلقة إلى أن هناك مشروب عشبي مشهور قد يرفع ضغط الدم، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

من الطبيعي أن يرتفع ضغط الدم وينخفض ​​على مدار اليوم، لكن ضغط الدم المرتفع باستمرار يضع ضغطًا يجبر قلبك على العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، والنتيجة هي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، لذلك من الضروري تقليل قراءة ضغط الدم المرتفع.

يمكن للنظام الغذائى الذ نتبعه من أطعمة ومشروبات أن يؤثر على ضغط الدم، وقد ثبت أن تناول مشروب عرق السوس قد يتسبب فى ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم بعد دراسة حالة واحدة، حيث زار رجل يبلغ من العمر 84 عامًا قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات الكندية، بسبب ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، والتي تبين أنها ناجمة عن تناول مشروب مصنوع من جذر عرق السوس.

كان الرجل ضغط الدم لديه مرتفعًا بشدة، وكان يعاني من صداع وحساسية للضوء وألم في الصدر وإرهاق، وبعد تلقيه للعلاج، أخبر المريض، الذي كان لديه تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، الأطباء أنه كان يشرب كوبًا أو كوبين يوميًا من مشروب عرق السوس على مدار أسبوعين.

يحظى شاي عرق السوس بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين الناس خاصة في مصر خلال شهر رمضان.

من جانبه، قال الدكتور جان بيير فاليت، رئيس قسم طب الأعصاب بجامعة ماكجيل، فى مونتريال، إن الكميات المفرطة من بعض المنتجات العشبية قد يكون لعا آثارًا جانبية ضارة على ضغط الدم، حيث أن المنتجات التي تحتوي على خلاصة جذر عرق السوس يمكن أن ترفع ضغط الدم، وتسبب احتباس الماء وتقليل مستويات البوتاسيوم إذا تم تناولها بكميات زائدة.

وأشارت دراسة مشتركة أجريت عام 2001 بمستشفى جامعة "ساهلجرينسكا" في السويد ومستشفى مدينة ريكيافيك في أيسلندا، أجريت على 64 متطوعًا صحيًا تم إعطاؤهم إما 50 أو 100 أو 200 جرامًا من عرق السوس يوميًا.

بعد أسبوعين، لاحظ الباحثون أن حتى الجرعات المنخفضة مثل 50 جرامًا من عرق السوس يمكن أن تسبب ارتفاعًا ملحوظًا في ضغط الدم.