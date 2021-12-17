إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قنا - سوهاج"

قنا - صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، علي طريق "قنا – سوهاج"، وتم نقلهم إلى مستشفي قنا العام، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا_ سوهاج، وأسفر الحادث عن إصابة أبو المجد محمود حسن،40 عاما، وعبد الله أحمد حسن، 24 عاما، ومحمود علي ابراهيم، 28 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وكان قد أصيب طفل بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طفل بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لضبط الجناة وأطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي مستشفي قوص المركزي.