إدارة الرئيس الأمريكى تدرس خطة لإرسال أسلحة ثقيلة للجيش الأوكرانى

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تدرس خطة لإرسال أسلحة ثقيلة للجيش الأوكرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بأنه مقتنع بأن التصميم والعمل المنسق من قبل شركاء أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) والاتحاد الأوروبى سيساعد فى منع أسوأ سيناريو فى العلاقات مع روسيا.

وقال زيلينسكى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " - "أنا ممتن لقادة الاتحاد الأوروبى ومجلس حلف الناتو على تضامنهم مع أوكرانيا ودعواتهم الواضحة لروسيا لوقف التصعيد الفورى، وأنا واثق من أن الإجراءات النشطة والمنسقة لشركائنا ستمنع السيناريو الأسوأ".

جدير بالذكر أن زيلينسكى كان فى زيارة عمل إلى بروكسل يومى 15 و16 ديسمبر، حيث شارك فى القمة السادسة لمبادرة الشراكة الشرقية.