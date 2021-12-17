اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:27 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: إجراءات شركائنا تساعد على منع السيناريو الأسوء في العلاقات مع روسيا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:00 م
أوكرانيا: إجراءات شركائنا تساعد على منع السيناريو الأسوء في العلاقات مع روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه مقتنع بأن التصميم والعمل المنسق من قبل شركاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي سيساعد في منع أسوأ سيناريو في العلاقات مع روسيا.

وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " - "أنا ممتن لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس حلف الناتو على تضامنهم مع أوكرانيا ودعواتهم الواضحة لروسيا لوقف التصعيد الفوري، وأنا واثق من أن الإجراءات النشطة والمنسقة لشركائنا ستمنع السيناريو الأسوأ".

جدير بالذكر أن زيلينسكي كان في زيارة عمل إلى بروكسل يومي 15 و16 ديسمبر، حيث شارك في القمة السادسة لمبادرة الشراكة الشرقية.

 


أوكرانيا

العلاقات مع روسيا

روسيا

اوروبا

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