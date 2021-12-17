اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراءات مشددة لـ"أزهر الإسكندرية" قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرفها

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:00 ص
إجراءات مشددة لـ"أزهر الإسكندرية" قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرفها طلاب الأزهر - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الإدارة المركزية المعاهد الأزهرية بالإسكندرية وضع قرارات مشددة على الطلاب والمعلمين قبل الفصل الدراسى الأول على كافة أنحاء المحافظة، ومن ضمن هذه القرارات.
 
1- تفعيل الوسائل التعليمية، والتعلم النشط.
 
2- جذب الطلاب وتشجيعهم على الحضور.
 
3- تشجيع الطلاب على الأنشطة الطلابية.
 
4- المتابعة الفعالة والمستمرة لجميع المعلمين.
 
5- إنهاء كافة المناهج الدراسية قبل نهاية شهر ديسمبر.
 
6- إلغاء كافة مجموعات التواصل الاجتماعي بين المعلمين وأولياء الأمور.
 
7- تحديد يوم لمقابلة أولياء الأمور بكل معهد.

يذكر أنه اجتمع الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، بشيوخ المعاهد النموذجية؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية.
 

المعاهد الأزهرية بالإسكندرية

الطلاب

الفصل الدراسى الأول

محافظه الاسكندريه

اخبار

امتحانات الازهر

الاسكندريه

طلاب الأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة