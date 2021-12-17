إجراءات مشددة لـ"أزهر الإسكندرية" قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرفها

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت الإدارة المركزية المعاهد الأزهرية بالإسكندرية وضع قرارات مشددة على الطلاب والمعلمين قبل الفصل الدراسى الأول على كافة أنحاء المحافظة، ومن ضمن هذه القرارات.

1- تفعيل الوسائل التعليمية، والتعلم النشط.

2- جذب الطلاب وتشجيعهم على الحضور.

3- تشجيع الطلاب على الأنشطة الطلابية.

4- المتابعة الفعالة والمستمرة لجميع المعلمين.

5- إنهاء كافة المناهج الدراسية قبل نهاية شهر ديسمبر.

6- إلغاء كافة مجموعات التواصل الاجتماعي بين المعلمين وأولياء الأمور.

7- تحديد يوم لمقابلة أولياء الأمور بكل معهد.



يذكر أنه اجتمع الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، بشيوخ المعاهد النموذجية؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية.