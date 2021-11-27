اليوم السابع
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رئيس "الإسكندرية الأزهرية": تدريب كافة المعلمين على الوسائل التكنولوجية الحديثة

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:31 م
رئيس "الإسكندرية الأزهرية": تدريب كافة المعلمين على الوسائل التكنولوجية الحديثة اجتماع المنطقة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الشيخ أحمد هاشم رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، على تدريب كافة العاملين بالمعاهد بداية من شيوخ المعاهد والمعلمين وخاصة الإداريين على مهارات استخدام الحاسب الآلي؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية .
 
وأضاف خلال اجتماعه مع الموجهين على ضرورة التأكيد على للدور للرائد للتحول الرقمي بالمعاهد، وأهمية مراجعة البيانات والتأكد من صحته قبل تسجيلها، واعتمادها من المسئول عنها ومن شيخ المعهد.
 
حضر الاجتماع  الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، وعلاء العريان الوكيل، وعصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وسمير حسين مدير إدارة المعلومات، مع موجهي وموجهات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي؛ وذلك استعدادًا للامتحانات، والتأكيد على الدور المهم والفعال لمعلمي الحاسب الآلي في دعم وتطوير العملية التعليمية.
 
 
 
 

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