"أيها الشاكي من الدهر استرح" آخر ما كتبه الطالب المتوفى على يد زميله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

"لست أنساك وقد أقبلت لى تشتكى غدر صديق قد أساء اه من جرح ومن قلب على ألم الجرح انطوى مر الأباء كلما المك الجرح فاح سست به لطفته بالكبرياء أيها الشاكى من الدهر استرح كلنا يا أيها الشاكى سواء" ، كانت هذة التدوينة هي آخر ما دونه الطالب" عمار محمد" طالب الثانوية العامة الذى لفظ أنفاسه الأخيرة على يد زميله داخل سنتر دروس خصوصية.



فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على" أ م " مدرس اللغة الإنجليزية، على الواقعة التى حدثت داخل السنتر ووفاة طالب ثانوى على يد زميله، وتم إحالته للنيابة العامة كشاهد فى الواقعة، فيما أمرت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر،النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية،بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب" عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبوكبير بوصول " عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021



وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملاءه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى،حدث شجار بين بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفي متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجاري إحالته للنيابة العامة

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم " خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه " عمار محمد " داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجنى عليه بالرأس جثة هامدة.















