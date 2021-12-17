اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أول صور لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل فى أسوان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:36 ص
أول صور لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل فى أسوان موقع الحادث
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنقل "اليوم السابع" أول صور ترصد حادث تصادم أتوبيسين على طريق أبوسمبل أسوان، الذي أسفر عن إصابة العشرات ومصرع 6.
 
ووصلت حصيلة نتائج حادث تصادم أتوبيسين على أبوسمبل أسوان، مساء الخميس، مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين، جارى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، ونقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وكان طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، شهد مساء الخميس، حادث تصادم أتوبيسين بالقرب من الكيلو 85، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المسافرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 44 شخصا ووفاة 6 آخرين حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالى المصابين.
 
كما تم نقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والمتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
 
صور موقع حادث طريق أبو سمبل (1)
صور موقع حادث طريق أبو سمبل

صور موقع حادث طريق أبو سمبل (2)
صور موقع حادث طريق أبو سمبل

صور موقع حادث طريق أبو سمبل (3)
صور موقع حادث طريق أبو سمبل

صور موقع حادث طريق أبو سمبل (4)
صور موقع حادث طريق أبو سمبل

صور موقع حادث طريق أبو سمبل (5)
صور موقع حادث طريق أبو سمبل
 
 

حادث ابوسمبل

ابوسمبل

تصادم اتوبيسين

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة