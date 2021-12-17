أوروبا تمرر قانون الأسواق الرقمية للحد من قوة جوجل وأمازون وفيس بوك وآبل

فاطمة شوقى

وافق البرلمان الأوروبى على تمرير قانون الأسواق الرقمية الذى يضع قواعد صارمة على الشركات العملاقة، مثل جوجل وأمازون وفييسبوك وأبل، وذلك بهدف الحد من قوة هذه الشركات.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن هذا القانون يلزم تطبيقات المراسلة أو منصات التواصل الاجتماعى الخاصة لمنع المستخدمين من الشعور بأنهم مجبرون على استخدام التطبيقات.

وأشارت الصحيفة إلى انه تمت الموافقة على اجراءات القانون من قبل البرلمان الأوروبى، وكذلك ضمان أن نموها لا يمنع المنافسين الآخرين من التنافس مع تلك الشركات.

يهدف قانون الأسواق الرقمية أو قانون السوق الرقمية إلى معالجة "النتائج السلبية الناشئة عن سلوك بعض المنصات التى تعمل بمثابة" حراس البوابة "فى السوق الموحدة".

وسيفرض القانون غرامات تصل إلى 20% من المبيعات السنوية العالمية لشركات التى تخالف القانون.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن هذه الشركات "لديها القدرة على العمل كصناع للقواعد الخاصة والعمل بمثابة نقاط الاختناق بين الشركات والمستهلكين."

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تطبيقه فقط على مزودى خدمات النظام الأساسى الأساسيين الأكثر عرضة للممارسات غير العادلة، مثل محركات البحث أو الشبكات الاجتماعية أو خدمات الوساطة عبر الإنترنت.

سيمنع سلسلة من الممارسات غير العادلة بشكل واضح، مثل منع المستخدمين من إلغاء تثبيت برامج أو تطبيقات الكمبيوتر المثبتة مسبقًا .

يريد المنظمون الأوروبيون تطبيق DMA أيضًا على المتصفحات والمساعدات الافتراضية وأجهزة التلفزيون الذكية. تتم إضافة هذه الخدمات والمنتجات إلى خدمات أخرى سبق ذكرها أعلاه مثل الشبكات الاجتماعية أو خدمات الوساطة أو محركات البحث أو أنظمة التشغيل أو خدمات مشاركة الفيديو.

سيبدأ البرلمان المفاوضات مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمفوضية فى بداية عام 2022، ودافع كبير المفاوضين فى البرلمان الأوروبي، أندرياس شواب، عن هذا القانون، قائلاً أن المفوضية الأوروبية لديها موارد محدودة فقط لمراقبة قانون الأسواق الرقمية.