أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية في القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة تدعى "هايدى.و" ملقاة على الطريق الحر بنها شبرا في نطاق مركز بنها، والتى كانت قد تغيبت من قرية كفر عامر وراضون بمركز كفر شكر بالمحافظة، أمس الخميس، جرى نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعى لكشف غموض الحادث، وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها، وسؤال أهل المتوفاة وفحص علاقتها وآخر مرة ظهرت فيها قبل اختفائها واكتشاف الواقعة وطلب تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدى وصفى من قرية كفر عامر ورضوان مركز كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، ووضع خطة بحث لمعرفة مصير الفتاة والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها فى القرية بكفر شكر والعمل فى بنها.

وكشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل فى رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة فى الجثمان وأنها توفيت نتيجة الخنق وجارى فحص الواقعة لتحديد مرتكبها، كما كشفت التحريات أن المتوفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما وتغيبت فجأة أمس وأنها من أسرة بسيطة بالقرية وليس لها أى عداوات أو مشكلات مع أحد ولم يظهر عليها قبيل الحادث أى شيء غريب أو مريب.