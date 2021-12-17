اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:32 م
أكرم القصاص
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أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:30 م
أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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حصل اليوم السابع على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم اليوم، وأسفر عن مصرع 3 وإصابة 7.

 

والمتوفون: هم شريف سعد حسين 50 سنة، ومي أحمد عبد السلام 12 سنة وجثة لشخص مجهول.

 

والمصابون هم مصطفي محمد عبد السلام 60 سنة، وأحمد سالم عبد العليم 30 سنة ويحيى فهمي حسن 60 سنة وياسر محمد مصطفي 25 سنة وشخصين آخرين مجهولي الاسم.

 

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم اليوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

 


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