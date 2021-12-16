11 إصابة بكورونا للعاملين الصحيين فى إسبانيا بسبب عشاء حضره 120 طبيبا

فاطمة شوقى

أكدت المنطقة الصحية في سانتياجو دي كومبوستيلا وأو باربانزا ، بجاليسيا الإسبانية ، أن 11 طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا بسبب عشاء كان يجمع حوالى 120 طبيبا مقيما فى المنطقة، ويتم الآن عمل اختبارات على باقى الحاضرين فى هذا العشاء، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

أكدت مصادر في المنطقة أنه ، حتى الآن ، تم التصديق على ما مجموعه 11 حالة إيجابية ، وطوال اليوم نفسه ، تم إجراء فحص لجميع المشاركين في العشاء ، وسييتم الاعلان عن النتيجة اليوم الخميس.

في الواقع ، كان الفحص على نطاق أوسع ، وتم إطلاق الاتصال لأكثر من 300 متخصص تدريب من مختلف الخدمات. الهدف هو أن نتيجة PCR تسمح بتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الإصابات من المشاركين في ذلك العشاء أو من جهات الاتصال اللاحقة.

وأكدت مصادر صحية أن هذا النوع من العشاء يتعارض مع التوصيات المقدمة صراحةً إلى العاملين في الخدمات الصحية في سياق الوباء ، وعلى وجه التحديد ، الاتجاه الذي سجلته في الأسابيع الأخيرة.

بعد التحقق من وجود هذه العدوى ، تم إرسال خطاب إلى رؤساء الخدمات يتم حثهم فيه على مخاطبة فرقهم بضرورة التصرف بمسؤولية في ضوء الموقف ودور العاملين الصحيين ، بالإضافة إلى التأكيد أن التأثير ، إذا كان تطور كورونا سلبيًا ، فسوف يقع على الصحة.

وأشارت الصحيفة إلى ان جاليسيا قامت باستدعاء 300 طبيبا آخرين للعمل فى مكافحة انتشار كورونا فى الوقت التى تتنامىى فيه المخاوف من انتشار متغير اوميكرون مع انخفاض درجات الحرارة.