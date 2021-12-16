اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يناقش مستجدات الامتحانات وتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:47 م
وكيل تعليم الغربية يناقش مستجدات الامتحانات وتطعيم الطلاب بلقاح كورونا جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا مع مديرى المدارس الثانوية العامة، لمناقشة موقف تطعيم الطلاب بالمدارس ضد فيروس كورونا، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور مديري الإدارات التعليمية، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، مديري المدارس الثانوية بالتعليم العام.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر لمدير مدرسة وحيد بندق الثانوية بغرب المحلة، حيث بلغت نسبة تلقي طلاب المدرسة 99٪، كما قدم الشكر لجميع المدارس التي تبذل كافة المجهودات لتلقي طلابها مصل الكورونا، تحقيقا لأمن وسلامة الطلاب والعاملين.

كما ناقش وكيل الوزارة، استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان وضرورة الحفاظ على سلامة جميع الطلاب، ومراعاة ضبط سير الامتحان، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

 

 


تعليم الغربية

امتحانات الثانويه العامه

تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

مدارس الغربية

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