اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:33 م
وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا مع مديرى الادارات النوعية بالتعليم الفنى، وموجهي عموم التعليم الفنى بمختلف النوعيات، الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفنى، ومديري الادارات النوعية للتعليم الفني بالمديرية، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، لمناقشة خطة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، ومناقشة جدول الامتحانات وخطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من  الموجهين ومدير الادارات المختلفة.

 

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع أساسيات العمل على تطعيم طلبة التعليم الفنى في هذه المرحلة ، وتحفيز مديري المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها، على توجيه الطلاب لتلقي مصل الكورونا حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تكريم مديري المدارس التي تحقق نسبة 100٪ من تلقي المصل لجميع الطلاب لديها.

 

 

 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

امتحانات الفصل الدراسي الاول

مدارس الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة