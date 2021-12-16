وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الغربية عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا مع مديرى الادارات النوعية بالتعليم الفنى، وموجهي عموم التعليم الفنى بمختلف النوعيات، الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفنى، ومديري الادارات النوعية للتعليم الفني بالمديرية، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، لمناقشة خطة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، ومناقشة جدول الامتحانات وخطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومدير الادارات المختلفة.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع أساسيات العمل على تطعيم طلبة التعليم الفنى في هذه المرحلة ، وتحفيز مديري المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها، على توجيه الطلاب لتلقي مصل الكورونا حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تكريم مديري المدارس التي تحقق نسبة 100٪ من تلقي المصل لجميع الطلاب لديها.