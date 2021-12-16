وفد الجايكا اليابانى يتفقد مستشفى المجمع الطبى بطنطا لمتابعة تطبيق نظم الجودة

الغربية محمد طارق

زار وفد من الجايكا الياباني، مستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لمتابعة تطبيق نظم الجودة وتطبيق نظم الـ 5S اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين بالغربية، والدكتورة عزة الزغارى مدير الإدارة العامة للجودة برئاسة الهيئة، والدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى، والدكتور عمار فرج المسئول التقنى لمشروع تحسين الجودة فى مستشفيات التأمين الصحي.

وأجرى الوفد، مرورا على قسم العلاج الكيماوى والأورام ووحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحي، وتم مراجعة السجلات الطبية ونظام العمل، وتم الإشادة بفريق العمل والاستمرار فى تطبيق نظم الجودة بشكل يليق بالجميع وإظهار المستشفى بصورة مشرفة.